“Українські фахівці ППО зганьбилися на Близькому Сході”: що відомо

Міжнародні проєкти та домовленості України не дають спокою ворогу. Російська пропаганда поширює черговий фейк про Україну. Мета — дискредитувати міжнародну співпрацю України у сфері оборонних технологій та роботи українських фахівців на Близькому Сході.

Фейк. Ілюстративне фото

Чергову хвилю фейкових новин російської пропаганди спростували аналітики Центру протидії дезінформації.

“Російська пропаганда з посиланням на італійське медіа поширила фейк про те, що нібито “шейхи попросили поїхати геть українських фахівців ППО” через їхню начебто “профнепридатність”. У повідомленнях стверджується, що під час атаки Ірану українці не змогли захистити жоден із п'яти закріплених за ними об'єктів”, — таку інформацію, за даними ЦПД, поширюють російські пропагандисти.

Аналітики Центру зауважили, що насправді це повідомлення є фейком.

“Матеріал італійського видання не містить посилань на жодне офіційне джерело, заяву чи документ — автори просто подають відверту брехню як доконаний факт”, — зазначають в ЦПД.

У Центрі зауважили, що абсурдність такого повідомлення полягає в тому, що українських ракетних комплексів чи ракет ППО взагалі немає на озброєнні в країнах Близького Сходу. Тож вони фізично не могли “влучити у хмарочоси”. До того ж українські військові фахівці в регіоні не мають конкретно закріплених за ними об'єктів, вони надають виключно консультаційну підтримку.

“Важливо розуміти, що саме видання, яке росіяни вказують як джерело цієї дезінформації, неодноразово потрапляло в поле зору італійських фактчекерів як інструмент російського впливу в Італії. Ця інформаційна атака є частиною системної кампанії Росії проти українського оборонного сектору", — резюмували в ЦПД.

