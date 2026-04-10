“Українські фахівці ППО зганьбилися на Близькому Сході”: що відомо

Кречмаровская Наталия
Міжнародні проєкти та домовленості України не дають спокою ворогу. Російська пропаганда поширює черговий фейк про Україну. Мета — дискредитувати міжнародну співпрацю України у сфері оборонних технологій та роботи українських фахівців на Близькому Сході.
Чергову хвилю фейкових новин російської пропаганди спростували аналітики Центру протидії дезінформації.
Аналітики Центру зауважили, що насправді це повідомлення є фейком.
У Центрі зауважили, що абсурдність такого повідомлення полягає в тому, що українських ракетних комплексів чи ракет ППО взагалі немає на озброєнні в країнах Близького Сходу. Тож вони фізично не могли “влучити у хмарочоси”. До того ж українські військові фахівці в регіоні не мають конкретно закріплених за ними об'єктів, вони надають виключно консультаційну підтримку.
