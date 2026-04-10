Война с Россией "Украинские специалисты ПВО опозорились на Ближнем Востоке": что известно
"Украинские специалисты ПВО опозорились на Ближнем Востоке": что известно

Российская пропаганда распространяет фейк - якобы "шейхи попросили уехать прочь украинских специалистов ПВО из-за "профнепригодности"

10 апреля 2026, 19:08
Кречмаровская Наталия

Международные проекты и договоренности Украины не дают покоя врагу. Российская пропаганда распространяет очередной фейк об Украине. Цель – дискредитировать международное сотрудничество Украины в сфере оборонных технологий и работы украинских специалистов на Ближнем Востоке.

Очередную волну фейковых новостей российской пропаганды опровергли аналитики Центра противодействия дезинформации.

"Российская пропаганда со ссылкой на итальянское медиа распространила фейк о том, что якобы "шейхи попросили уехать прочь украинских специалистов ПВО" из-за их вроде бы "профнепригодности". В сообщениях утверждается, что во время атаки Ирана украинцы не смогли защитить ни один из пяти закрепленных за ними объектов”, – такую ​​информацию, по данным ЦПД, распространяют российские пропагандисты.

Аналитики Центра отметили, что это сообщение является фейком.

"Материал итальянского издания не содержит ссылок на ни один официальный источник, заявление или документ — авторы просто подают откровенную ложь как свершившийся факт", — отмечают в ЦПД.

В Центре отметили, что абсурдность такого сообщения состоит в том, что украинских ракетных комплексов или ракет ПВО вообще нет на вооружении в странах Ближнего Востока. Поэтому они физически не могли "попасть в небоскребы". К тому же у украинских военных специалистов в регионе нет конкретно закрепленных за ними объектов, они оказывают исключительно консультационную поддержку.

"Важно понимать, что именно издание, которое русские указывают как источник этой дезинформации, неоднократно попадало в поле зрения итальянских фактчекеров как инструмент российского влияния в Италии. Эта информационная атака является частью системной кампании России против украинского оборонного сектора", — резюмировали в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал о российском фейке якобы "ВСУ используют гражданские поезда для военных нужд".




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02cm6pwabqoe12RRpjwmKNxjMdNc6qrcCdxYZ6x2FqL7F4qXWnkqC8j2W1NjPyG8sFl
