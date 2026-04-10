"Украинские специалисты ПВО опозорились на Ближнем Востоке": что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Международные проекты и договоренности Украины не дают покоя врагу. Российская пропаганда распространяет очередной фейк об Украине. Цель – дискредитировать международное сотрудничество Украины в сфере оборонных технологий и работы украинских специалистов на Ближнем Востоке.
Фейк. Иллюстративное фото
Очередную волну фейковых новостей российской пропаганды опровергли аналитики Центра противодействия дезинформации.
Аналитики Центра отметили, что это сообщение является фейком.
В Центре отметили, что абсурдность такого сообщения состоит в том, что украинских ракетных комплексов или ракет ПВО вообще нет на вооружении в странах Ближнего Востока. Поэтому они физически не могли "попасть в небоскребы". К тому же у украинских военных специалистов в регионе нет конкретно закрепленных за ними объектов, они оказывают исключительно консультационную поддержку.
