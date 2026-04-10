"Вербуют "титушек" и готовят "Майдан" в Венгрии": при чем здесь Украина

Российская пропаганда пытается воспользоваться парламентскими выборами в Венгрии в своих интересах – дискредитировать Украину на международной арене.

Украина-Венгрия. Иллюстративное фото

В Центр стратегических коммуникаций сообщили о распространении очередных фейков – якобы Украина планирует беспорядки в Будапеште и вербует "титушек". Аналитики предупреждают, что в соцсетях и пророссийских ресурсах распространяют видео, которое подают как "слитую запись" с телефона украинского военного. На записи якобы обсуждают подготовку беспорядков в Будапеште по сценарию Майдана. Параллельно разгоняется еще один тезис: якобы украинская структура, "связанная с Офисом президента", вербует "титушек". За поездку в Венгрию с целью срыва выборов предлагают 100-200 тыс. грн.

Распространяет такие тезисы, по данным аналитиков Центра, "русскоязычный блогер из Киева" Денис Елисевич, системно транслирующий кремлевские нарративы на YouTube.

"Эти заявления сопровождаются конспирологией о "внешнем управлении", "отсутствии войны" и "удержании власти из-за хаоса в Европе". На самом деле: это — часть скоординированной информационно-психологической операции РФ, направленной на дискредитацию Украины накануне выборов в Венгрии", — сообщили аналитики Центра.

Указывают на явные признаки постановки видео со "слитой записью" — в кадре "военные" без знаков различия, неестественно выглядят поведение и диалоги, есть элементы театрализации.

Также нет никаких доказательств вброса о "вербовке титушек". Аналитики подчеркивают, что они построены на манипулятивных утверждениях и вымышленных инсайдах. Распространяют такие вбросы аккаунты, которые системно транслируют антиукраинские нарративы и синхронизируются с российской пропагандой.

"Одновременно фиксируется активизация сети пророссийских блогеров, которые продвигают тезис о якобы "вмешательстве Украины в выборы" в европейских странах", — подытожили в Центре.

