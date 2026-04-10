"Вербуют "титушек" и готовят "Майдан" в Венгрии": при чем здесь Украина

Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается воспользоваться парламентскими выборами в Венгрии в своих интересах – дискредитировать Украину на международной арене.
В Центр стратегических коммуникаций сообщили о распространении очередных фейков – якобы Украина планирует беспорядки в Будапеште и вербует "титушек". Аналитики предупреждают, что в соцсетях и пророссийских ресурсах распространяют видео, которое подают как "слитую запись" с телефона украинского военного. На записи якобы обсуждают подготовку беспорядков в Будапеште по сценарию Майдана. Параллельно разгоняется еще один тезис: якобы украинская структура, "связанная с Офисом президента", вербует "титушек". За поездку в Венгрию с целью срыва выборов предлагают 100-200 тыс. грн.
Распространяет такие тезисы, по данным аналитиков Центра, "русскоязычный блогер из Киева" Денис Елисевич, системно транслирующий кремлевские нарративы на YouTube.
Указывают на явные признаки постановки видео со "слитой записью" — в кадре "военные" без знаков различия, неестественно выглядят поведение и диалоги, есть элементы театрализации.
Также нет никаких доказательств вброса о "вербовке титушек". Аналитики подчеркивают, что они построены на манипулятивных утверждениях и вымышленных инсайдах. Распространяют такие вбросы аккаунты, которые системно транслируют антиукраинские нарративы и синхронизируются с российской пропагандой.
Напомним: портал "Комментарии" писал о фейке, который российская пропаганда распространяет об украинских специалистах ПВО.