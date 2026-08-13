Венс закрив очі на вбивство українських дітей: експерт розкрив цинічний план США щодо Зеленського

Віце-президент США Джей Ді Венс особисто просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по танкерах, які перевозять нафту з Новоросійського терміналу. Йдеться про сировину, що надходить через Каспійський трубопровідний консорціум. На думку політолога Євгена Магди, така позиція Вашингтона значною мірою пояснюється економічними інтересами Сполучених Штатів.

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За його словами, у Каспійському трубопровідному консорціумі мають інтереси американські компанії Chevron та ExxonMobil, тому для США стабільність цього маршруту є важливою.

"Каспій, як друге джерело енергоресурсів, надзвичайно важливий", — зазначив Магда.

Політолог вважає показовим і те, що з таким проханням до Зеленського звернувся саме Венс. На його думку, адміністрація Дональда Трампа фактично переклала делікатне завдання на віцепрезидента, який має власні президентські амбіції.

"Трамп не любить робити публічні поступки. І це ще одна причина, чому доручено цю роботу Джей Ді Венсу", — пояснив експерт.

Магда також звернув увагу на суперечність між американськими закликами до України та ситуацією на фронті. Росія продовжує атакувати українські міста, однак Вашингтон, за його словами, більше переймається питаннями, пов'язаними з енергетикою.

"Якоїсь емпатії до українських дітей ми у нього не побачили", — заявив політолог, коментуючи позицію Венса.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські удари по логістичній інфраструктурі російського маркетплейсу Wildberries виявилися не лише видовищними, а й здатними завдати компанії серйозної економічної шкоди. Водночас така стратегія має ризикований бік, який Україні необхідно враховувати. Про це заявив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.