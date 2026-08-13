Україна може жорстко прорахуватися через удари по Wildberries: названо причину

Українські удари по логістичній інфраструктурі російського маркетплейсу Wildberries виявилися не лише видовищними, а й здатними завдати компанії серйозної економічної шкоди. Водночас така стратегія має ризикований бік, який Україні необхідно враховувати. Про це заявив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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За його словами, атаки на об'єкти Wildberries почалися 18 липня і вже створили для компанії значні проблеми. На відміну від російських НПЗ, які після ударів часто відновлюють роботу, знищені склади маркетплейсу швидко повернути до роботи неможливо.

"З Wildberries ситуація зовсім інша: це і ефектно, і ефективно, бо відновити знищені склади неможливо. Навіть якщо частина об'єкта не згоріла, продукція могла бути залита водою під час гасіння пожежі. За таких темпів ударів Україна до кінця року може довести компанію до банкрутства або суттєво скоротити її продажі", — пояснив Ступак.

Експерт вважає, що атаки мають також потужний психологічний ефект. Якщо удари по нафтопереробних заводах більшість росіян сприймала як щось далеке, то проблеми Wildberries безпосередньо зачіпають величезну кількість людей. Йдеться про сотні тисяч продавців, які залежать від роботи платформи.

Водночас саме тут виникає серйозний ризик для України. За словами Ступака, частина росіян, які втратять роботу через руйнування логістичної мережі, може шукати високооплачувану роботу в армії РФ.

"Коли пів мільйона російських продавців залишаться без роботи, вони шукатимуть інше працевлаштування. Одне з небагатьох місць, де в Росії платять багато, — російська армія. Тому частина тих, хто втратить роботу, може піти саме туди. Україна має не допустити, щоб російська пропаганда переключила їхній гнів на нас. Люди повинні розуміти: війну розв'язала Росія рішенням своєї влади", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що США попросили Україну не атакувати танкери, які перевозять казахстанську нафту до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську. За даними Financial Times, це питання наприкінці липня особисто обговорювали президент Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Після цього українська сторона припинила удари по відповідних суднах.