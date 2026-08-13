Украина может жестко просчитаться из-за ударов по Wildberries: названа причина

Украинские удары по логистической инфраструктуре российского маркетплейса Wildberries оказались не только зрелищными, но и способными нанести компании серьезный экономический ущерб. В то же время такая стратегия имеет рискованную сторону, которую Украине необходимо учитывать. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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По его словам, атаки на объекты Wildberries начались 18 июля и создали для компании значительные проблемы. В отличие от российских НПЗ, после ударов часто возобновляющих работу, уничтоженные склады маркетплейса быстро вернуть к работе невозможно.

"Из Wildberries ситуация совсем другая: это и эффектно, и эффективно, потому что восстановить уничтоженные склады невозможно. Даже если часть объекта не сгорела, продукция могла быть залита водой при тушении пожара. При таких темпах ударов Украина до конца года может довести компанию до банкротства или значительно сократить ее продажи", — пояснил Ступак/

Эксперт считает, что атаки оказывают также мощный психологический эффект. Если удары по нефтеперерабатывающим заводам большинство россиян воспринимало как нечто далекое, то проблемы Wildberries напрямую затрагивают огромное количество людей. Речь идет о сотнях тысяч продавцов, зависящих от работы платформы.

В то же время, именно здесь возникает серьезный риск для Украины. По словам Ступака, часть россиян, потеряющих работу из-за разрушения логистической сети, может искать высокооплачиваемую работу в армии РФ.

"Если полмиллиона российских продавцов останутся без работы, они будут искать другое трудоустройство. Одно из немногих мест, где в России много платят, — российская армия. Поэтому часть потеряющих работу может пойти именно туда. Украина не должна допустить, чтобы российская пропаганда переключила их гнев на нас. Люди должны понимать: войну развязала Россия решением своей власти", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что США попросили Украину не атаковать танкеры, перевозящие казахстанскую нефть в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском Новороссийске. По данным Financial Times, этот вопрос в конце июля лично обсуждали президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого украинская сторона прекратила удары по соответствующим судам.