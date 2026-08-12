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Вашингтон натиснув на Київ через нафту: розкрито приголомшливий задум США

Україна погодилася не бити по неросійських суднах біля Новоросійська на тлі переговорів Зеленського та Венса.

12 серпня 2026, 20:50
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Клименко Елена

США попросили Україну не атакувати танкери, які перевозять казахстанську нафту до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську. За даними Financial Times, це питання наприкінці липня особисто обговорювали президент Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Після цього українська сторона припинила удари по відповідних суднах.

Вашингтон натиснув на Київ через нафту: розкрито приголомшливий задум США

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, Київ погодився не атакувати інфраструктуру КТК та судна, які не перебувають під українськими санкціями і не перевозять російську нафту чи інші вантажі РФ. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських військових об'єктах у районі Новоросійська.

Ситуацію прокоментував російсько-ізраїльський бізнесмен і опозиційний діяч Леонід Невзлін. Він звернув увагу на те, що за нинішніх обставин Київ змушений враховувати не лише військову логіку, а й інтереси ключового партнера. 

"Ось така Realpolitik", — охарактеризував Невзлін ситуацію.

За його оцінкою, Україна погодилася на обмеження не тому, що відмовилася від тиску на російську енергетику, а через необхідність зберігати підтримку США. Особливо гостро це питання стоїть на тлі потреби України у засобах протиповітряної та протиракетної оборони.

Водночас домовленість не означає припинення українських атак на Новоросійськ. 12 серпня Україна завдала масштабного удару по місту, зокрема по російській військово-морській інфраструктурі; при цьому об'єкти КТК, за повідомленнями, не були основною ціллю.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися до масштабної кампанії проти України восени та взимку, намагаючись одночасно посилити тиск на фронті, збільшити чисельність армії та завдати максимальних втрат українській енергетичній системі. Таку оцінку озвучив політолог Володимир Цибулько.



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