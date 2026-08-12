Путін може піти ва-банк: озвучено страшний прогноз про ставку Кремля на зиму

Росія може готуватися до масштабної кампанії проти України восени та взимку, намагаючись одночасно посилити тиск на фронті, збільшити чисельність армії та завдати максимальних втрат українській енергетичній системі. Таку оцінку озвучив політолог Володимир Цибулько.

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На його думку, на підготовку Кремля вказує передусім стрімке зростання військових видатків. За наведеними ним даними, за сім місяців 2026 року дефіцит російського бюджету досяг близько 6,5 трлн рублів, тоді як державні закупівлі зросли приблизно на 39%.

Цибулько звертає увагу на парадокс: навіть збільшення нафтових доходів не зупиняє нарощування бюджетної діри. Росія продовжує спрямовувати величезні ресурси на військове виробництво та державні контракти.

"Москва продовжує прискорено витрачати ресурси на війну навіть тоді, коли економічна ціна цієї політики стає дуже високою", — зазначив політолог.

Ще одним сигналом експерт вважає можливу підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. За його словами, після проведення вересневої виборчої кампанії Кремль може отримати зручніше політичне тло для збільшення набору людей до армії.

Водночас Росія вже системно атакує українську енергетичну інфраструктуру. Цибулько припускає, що восени та взимку Москва може спробувати синхронізувати удари по енергетиці з посиленням бойових дій і мобілізаційними заходами.

Таким чином, за його оцінкою, Кремль може прагнути створити для України комплексну кризу — військову, енергетичну, економічну та психологічну.

Однак політолог застерігає від передчасних висновків про неминучий крах російської економіки. Йдеться радше про її поступову деформацію через надмірні військові витрати.

"Путін намагається встигнути зробити це раніше, ніж економічна ціна війни стане для Росії непосильною", — вважає Цибулько.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається використати активність Володимира Путіна на Далекому Сході для демонстрації сили та одночасно вплинути на позицію Японії. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи заяви російського президента та його появу у військово-морській формі.