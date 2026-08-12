Путин может пойти ва-банк: озвучен страшный прогноз о ставке Кремля на зиму

Россия может готовиться к масштабной кампании против Украины осенью и зимой, пытаясь одновременно усилить давление на фронте, увеличить численность армии и нанести максимальные потери украинской энергетической системе. Такую оценку озвучил политолог Владимир Цыбулько.

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По его мнению, на подготовку Кремля указывает, прежде всего, стремительный рост военных расходов. По приведенным им данным, за семь месяцев 2026 года дефицит российского бюджета достиг около 6,5 трлн рублей, в то время как государственные закупки выросли примерно на 39%.

Лукько обращает внимание на парадокс: даже увеличение нефтяных доходов не останавливает наращивание бюджетной дыры. Россия продолжает направлять большие ресурсы на военное создание и государственные договоры.

"Москва продолжает ускоренно тратить ресурсы на войну даже тогда, когда экономическая цена этой политики становится очень высокой", — отметил политолог.

Еще одним сигналом эксперт считает возможную подготовку России к новой волне мобилизации. По его словам, после проведения сентябрьской избирательной кампании Кремль может получить более удобный политический фон для увеличения набора людей в армию.

В то же время Россия уже системно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Лук предполагает, что осенью и зимой Москва может попытаться синхронизировать удары по энергетике с усилением боевых действий и мобилизационными мероприятиями.

Таким образом, по его оценке, Кремль может стремиться создать для Украины комплексный кризис — военный, энергетический, экономический и психологический.

Однако политолог предостерегает от преждевременных выводов о неизбежном крахе российской экономики. Речь идет скорее о ее постепенной деформации из-за чрезмерных военных расходов.

"Путин пытается успеть сделать это раньше, чем экономическая цена войны станет для России непосильной", — считает Цыбулько.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия пытается использовать активность Владимира Путина на Дальнем Востоке для демонстрации силы и одновременно повлиять на позицию Японии. Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк, комментируя заявления российского президента и появление в военно-морской форме.