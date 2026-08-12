Вашингтон нажал на Киев из-за нефти: раскрыт потрясающий замысел США

США попросили Украину не атаковать танкеры, перевозящие казахстанскую нефть в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском Новороссийске. По данным Financial Times, этот вопрос в конце июля лично обсуждали президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс. После этого украинская сторона прекратила удары по соответствующим судам.

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По информации издания, Киев согласился не атаковать инфраструктуру КТК и суда, которые не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие грузы РФ. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским военным объектам в районе Новороссийска.

Ситуацию прокомментировал российско-израильский бизнесмен и оппозиционный деятель Леонид Невзлин. Он обратил внимание на то, что в нынешних обстоятельствах Киев вынужден учитывать не только военную логику, но и интересы ключевого партнера.

"Вот такова Realpolitik", — охарактеризовал Невзлин ситуацию.

По его оценке, Украина согласилась на ограничение не потому, что отказалась от давления на российскую энергетику, а из-за необходимости сохранять поддержку США. Особо остро этот вопрос стоит на фоне потребности Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны.

В то же время, договоренность не означает прекращения украинских атак на Новороссийск. 12 августа Украина нанесла масштабный удар по городу, в том числе по российской военно-морской инфраструктуре; при этом объекты КТК, по сообщениям, не являлись основной целью.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может готовиться к масштабной кампании против Украины осенью и зимой, пытаясь одновременно усилить давление на фронте, увеличить численность армии и нанести максимальные потери украинской энергетической системе. Такую оценку озвучил политолог Владимир Цыбулько.