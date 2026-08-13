Вице-президент США Джей Ди Венс лично просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по танкерам, перевозящим нефть из Новороссийского терминала. Речь идет о сырье, поступающем через Каспийский трубопроводный консорциум. По мнению политолога Евгения Магды, подобная позиция Вашингтона в значительной степени объясняется экономическими интересами Соединенных Штатов.

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По его словам, в Каспийском трубопроводном консорциуме имеют интересы американские компании Chevron и ExxonMobil, поэтому для США стабильность этого маршрута важна.

"Каспий, как второй источник энергоресурсов, очень важен", — отметил Магда.

Политолог считает показательным и то, что с такой просьбой к Зеленскому обратился именно Вэнс. По его мнению, администрация Дональда Трампа фактически перевела деликатную задачу на вице-президента, имеющего собственные президентские амбиции.

"Трамп не любит делать публичные уступки. И это еще одна причина, почему поручена эта работа Джей Ди Венсу", — пояснил эксперт.

Магда также обратил внимание на противоречие между американскими призывами к Украине и ситуацией на фронте. Россия продолжает атаковать украинские города, однако Вашингтон, по его словам, больше занимается вопросами, связанными с энергетикой.

"Какой-то эмпатии к украинским детям мы у него не увидели", — заявил политолог, комментируя позицию Венса.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские удары по логистической инфраструктуре российского маркетплейса Wildberries оказались не только зрелищными, но и способными нанести компании серьезный экономический ущерб. В то же время такая стратегия имеет рискованную сторону, которую Украине необходимо учитывать. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.