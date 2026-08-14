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Венс до такого не був готовий: озвучено гучнимй інсайд про відмову Києва від страшної поступки РФ

Політолог Максим Несвітайлов заявив, що Вашингтон намагався переконати Київ обмежити удари по російських НПЗ і портах, однак Україна не готова погоджуватися на односторонні поступки

14 серпня 2026, 16:45
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Клименко Елена

США намагалися переконати Україну обмежити удари по російській нафтовій інфраструктурі, однак Київ не погодився на домовленості, які передбачають поступки лише з українського боку. Вашингтон водночас продовжує шукати шляхи для дипломатичного врегулювання війни та може запропонувати новий формат переговорів. Про це заявив політолог Максим Несвітайлов, коментуючи останні сигнали зі США та розмову віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським.

Венс до такого не був готовий: озвучено гучнимй інсайд про відмову Києва від страшної поступки РФ

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, американська сторона просила Київ не завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах і портовій інфраструктурі. Причина, на його думку, пов’язана не лише з бажанням Вашингтона знизити напругу у війні. 

"Там є американські інтереси, там є інтереси Chevron, є інтереси ExxonMobil, які залежать від Каспійського трубопровідного консорціуму", — пояснив Несвітайлов. 

Водночас політолог наголосив: Україна має погоджуватися на подібні обмеження лише за умови конкретних зустрічних кроків. Київ, за його словами, зацікавлений у переговорах, але не має наміру добровільно позбавляти себе важелів впливу на Росію.

Окремо Несвітайлов розповів про питання постачання Україні ракет для систем Patriot. За його словами, Київ звертався до американської сторони з проханням забезпечити необхідні боєприпаси, а у відповідь отримав запевнення, що проблему намагатимуться вирішити.

"Дайте відмашку, дайте трубку, ми обговоримо питання, деталі узгодимо", — так політолог описав можливу логіку американської сторони. 

Несвітайлов також звернув увагу на домовленості щодо припинення окремих ударів. На його думку, частина заявлених домовленостей досі не стала повноцінним механізмом, який реально працює.

Водночас він вважає, що Вашингтон не відмовиться від спроб посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Україна, за словами експерта, також не заперечує проти дипломатичного шляху, але наполягає на тому, щоб домовленості не створювали для неї односторонніх ризиків.

"Наша позиція — ми виступаємо за перемовини, ми виступаємо за врегулювання. Ми тут проактивно цією ситуацією займаємося", — підкреслив політолог. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може погодитися на припинення атак у Чорному морі, однак лише за умови взаємності. Якщо Росія відмовиться від таких обмежень, Москва ризикує зіткнутися з новим тиском на власну портову інфраструктуру. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. 

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BGSbvmDtgtc&t=176s
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