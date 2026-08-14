Вэнс к такому не был готов: озвучен громкий инсайд об отказе Киева от страшной уступки РФ

США пытались убедить Украину ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре, однако Киев не согласился на договоренности, предполагающие уступки только с украинской стороны. Вашингтон продолжает искать пути для дипломатического урегулирования войны и может предложить новый формат переговоров. Об этом заявил политолог Максим Несвитайлов, комментируя последние сигналы из США и разговор вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам эксперта, американская сторона просила Киев не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и портовой инфраструктуре. Причина, по его мнению, связана не только с желанием Вашингтона снизить напряжение в войне.

"Там есть американские интересы, там есть интересы Chevron, есть интересы ExxonMobil, которые зависят от Каспийского трубопроводного консорциума", — пояснил Несвитайлов.

В то же время политолог подчеркнул: Украина должна соглашаться на подобные ограничения только при конкретных встречных шагах. Киев, по его словам, заинтересован в переговорах, но не намерен добровольно лишать себя рычагов влияния на Россию.

Отдельно Несвитайлов рассказал о вопросах поставки Украине ракет для систем Patriot. По его словам, Киев обращался к американской стороне с просьбой обеспечить необходимые боеприпасы, а в ответ получил заверение, что проблему постараются решить.

"Дайте отмашку, дайте трубку, мы обсудим вопросы, детали согласуем", — так политолог описал возможную логику американской стороны.

Несвитайлов также обратил внимание на договоренности о прекращении отдельных ударов. По его мнению, часть заявленных договоренностей до сих пор не стала реально работающим полноценным механизмом.

В то же время, он считает, что Вашингтон не откажется от попыток посадить Киев и Москву за стол переговоров. Украина, по словам эксперта, также не возражает против дипломатического пути, но настаивает на том, чтобы договоренности не создавали для нее односторонних рисков.

"Наша позиция — мы выступаем за переговоры, мы выступаем за урегулирование. Мы здесь проактивно этой ситуацией занимаемся", — подчеркнул политолог.

Портал " Комментарии" уже писал , что Украина может согласиться на прекращение атак в Черном море, однако только при условии взаимности. Если Россия откажется от таких ограничений, Москва рискует столкнуться с новым давлением на портовую инфраструктуру. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.