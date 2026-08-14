Після цього ультиматуму Києва Путін опинеться у страшній пастці: озвучено несподівану причину

Україна може погодитися на припинення атак у Чорному морі, однак лише за умови взаємності. Якщо Росія відмовиться від таких обмежень, Москва ризикує зіткнутися з новим тиском на власну портову інфраструктуру. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, російські війська продовжують регулярно бити по Одещині, зокрема по портовій, промисловій та цивільній інфраструктурі. Це створює небезпеку для судноплавства та завдає економічних збитків Україні.

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"Практично щодня Росія запускає дрони та ракети по Одесі та Одеській області. Кожного дня летять по портовій інфраструктурі, промислових і цивільних об’єктах. Через це нормально працювати портам стає дедалі складніше, а ризики для судноплавства зростають", — зазначив Мусієнко.

Водночас експерт вважає, що запропоноване морське перемир’я не варто сприймати як українську поступку. Київ, за його словами, має власні важелі впливу на Росію.

"Ми не просимо і не благаємо з позиції слабшого: “Зупиніться”. Ми говоримо зовсім про інше: якщо ви не припините удари, для вас також будуть доволі шкідливі наслідки", — пояснив він.

Мусієнко наголосив, що у разі продовження атак Росія сама може поставити під загрозу роботу власних портів.

"Ви теж не зможете використовувати Новоросійськ, Туапсе і всю портову інфраструктуру та Чорне море так, як хотіли б", — заявив експерт.

За його словами, ситуація навколо Новоросійська вже демонструє вразливість російської логістики. Водночас Україна зацікавлена у безпечному судноплавстві, особливо під час експорту зернових, олійних та іншої аграрної продукції.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський виробничий комплекс у Єлабузі в Татарстані став одним із головних центрів виготовлення ударних безпілотників, які РФ використовує у війні проти України. Попри те, що підприємство є важливою ціллю для українських сил, завдати йому серйозної шкоди наразі складно.