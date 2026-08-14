Україна так і не знищила свою головну ціль у Росії: розкрито страшну поразку Києва

Російський виробничий комплекс у Єлабузі в Татарстані став одним із головних центрів виготовлення ударних безпілотників, які РФ використовує у війні проти України. Попри те, що підприємство є важливою ціллю для українських сил, завдати йому серйозної шкоди наразі складно. Про це пише The i Paper.

Фото: з відкритих джерел

Підприємство розташоване неподалік Нижньокамська, де Україна нещодавно атакувала нафтопереробний завод Taneco. Сам Татарстан має важливе значення для російської економіки та оборонної промисловості через розвинену нафтову галузь.

У спеціальній економічній зоні "Алабуга" свого часу за участю Ірану запустили виробництво Shahed-131 і Shahed-136. Згодом там почали виготовляти російські "Герані" та дрони-приманки "Гербера". За оцінками експертів, підприємство здатне випускати до 170–190 безпілотників щодня.

"Якщо залишити татарстанський завод дронів працювати, він вироблятиме тисячі безпілотників, які й надалі перевантажуватимуть українську протиповітряну оборону", — заявили експерти Гудзонського інституту Люк Коффі та Джан Каспоглу.

Масштаби "Алабуги" за останні роки суттєво зросли. За даними CSIS, замість двох виробничих будівель, які були там у 2021 році, комплекс нині налічує близько 116 споруд. Також створено десятки житлових об’єктів для працівників.

Україна вже атакувала підприємство у 2024 та 2025 роках, однак суттєво зупинити виробництво не вдалося. Коффі пояснює це потужною системою захисту та конструктивними особливостями нових будівель.

Експерт Марк Де Вор зазначає, що виробництво дронів не залежить від невеликої кількості унікального обладнання, знищення якого могло б паралізувати весь комплекс. Тому для тривалого ефекту знадобилися б регулярні удари.

Водночас аналітики допускають інший шлях — тиск на енергетику та логістику підприємства. До "Алабуги" з Китаю надходять електронні компоненти, двигуни, метали та інші матеріали. Обмеження цих поставок могло б ускладнити роботу заводу. Потенційні перебої також можуть мати політичні наслідки для Кремля, оскільки Татарстан має власну історію автономістських настроїв.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 5% запасу ракет-перехоплювачів Patriot, який залишився у США, щоб пройти майбутню зиму. Для ефективного знищення російських балістичних ракет, за його словами, необхідно близько 10%. Водночас політолог Олексій Буряченко вважає, що самі відсотки не дають можливості оцінити реальні потреби України.