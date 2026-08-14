Украина так и не уничтожила свою главную цель в России: раскрыто страшное поражение Киева

Российский производственный комплекс в Елабуге в Татарстане стал одним из главных центров производства ударных беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины. Несмотря на то, что предприятие является важной целью для украинских сил, нанести ему серьезный вред сложно. Об этом пишет The i Paper.

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Предприятие расположено недалеко от Нижнекамска, где Украина недавно атаковала нефтеперерабатывающий завод Taneco. Сам Татарстан имеет немаловажное значение для российской экономики и оборонной промышленности из-за развитой нефтяной отрасли.

В специальной экономической зоне "Алабуга" в свое время с участием Ирана запустили производство Shahed-131 и Shahed-136. Впоследствии там начали изготавливать российские Герани и дроны-приманки Гербера. По оценкам экспертов, предприятие способно выпускать до 170-190 беспилотников каждый день.

"Если оставить татарстанский завод дронов работать, он будет производить тысячи беспилотников, которые будут и дальше перегружать украинскую противовоздушную оборону", — заявили эксперты Гудзонского института Люк Коффи и Джан Каспоглу.

Масштабы "Алабуги" за последние годы существенно выросли. По данным CSIS, вместо двух находившихся там в 2021 году производственных зданий комплекс ныне насчитывает около 116 сооружений. Также созданы десятки жилых объектов для работников.

Украина уже атаковала предприятие в 2024 и 2025 годах, однако существенно остановить производство не удалось. Коффи объясняет это мощной системой защиты и конструктивными особенностями новых построек.

Эксперт Марк Де Уор отмечает, что производство дронов не зависит от небольшого количества уникального оборудования, уничтожение которого могло бы парализовать весь комплекс. Поэтому для продолжительного эффекта понадобились бы регулярные удары.

В то же время, аналитики допускают другой путь — давление на энергетику и логистику предприятия. В "Алабугу" из Китая поступают электронные компоненты, двигатели, металлы и другие материалы. Ограничение этих поставок могло бы усложнить работу завода. Потенциальные перебои также могут иметь политические последствия для Кремля, поскольку у Татарстана есть собственная история автономистских настроений.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 5% запаса ракет-перехватчиков Patriot, оставшегося в США, чтобы пройти будущую зиму. Для эффективного уничтожения российских баллистических ракет необходимо около 10%. В то же время, политолог Алексей Буряченко считает, что сами проценты не дают возможности оценить реальные потребности Украины.