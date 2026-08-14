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После этого ультиматума Киева Путин окажется в страшной ловушке: озвучена неожиданная причина

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что прекращение ударов в Черном море должно быть взаимным, а отказ Москвы может обернуться новыми проблемами для ее портов и судоходства.

14 августа 2026, 16:15
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Клименко Елена

Украина может согласиться на прекращение атак в Черном море, однако при условии взаимности. Если Россия откажется от таких ограничений, Москва рискует столкнуться с новым давлением на портовую инфраструктуру. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, российские войска продолжают регулярно избивать по Одесщине, в том числе по портовой, промышленной и гражданской инфраструктуре. Это создает опасность для судоходства и наносит экономический ущерб Украине.

После этого ультиматума Киева Путин окажется в страшной ловушке: озвучена неожиданная причина

Фото: из открытых источников

"Практически каждый день Россия запускает дроны и ракеты по Одессе и Одесской области. Каждый день летят по портовой инфраструктуре, промышленным и гражданским объектам. Поэтому нормально работать портам становится все сложнее, а риски для судоходства растут", — отметил Мусиенко.

В то же время эксперт считает, что предложенное морское перемирие не следует воспринимать как украинскую уступку. Киев, по его словам, имеет собственные рычаги влияния на Россию.

"Мы не просим и не умоляем с позиции более слабого: "Остановитесь". Мы говорим совсем о другом: если вы не прекратите удары, для вас также будут достаточно вредные последствия", — пояснил он.

Мусиенко подчеркнул, что в случае продолжения атак, Россия сама может поставить под угрозу работу собственных портов.

"Вы тоже не сможете использовать Новороссийск, Туапсе и всю портовую инфраструктуру и Черное море так, как хотели бы", — заявил эксперт.

По его словам, ситуация вокруг Новороссийска уже демонстрирует уязвимость российской логистики. В то же время, Украина заинтересована в безопасном судоходстве, особенно при экспорте зерновых, масличных и другой аграрной продукции.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский производственный комплекс в Елабуге в Татарстане стал одним из главных центров изготовления ударных беспилотников, которые РФ использует в войне против Украины. Несмотря на то, что предприятие является важной целью для украинских сил, нанести ему серьезный вред сложно.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3gYQ-9zrd-0&t=18s
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