Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Великоднє перемир'я» під вогнем: у чому Україна та Росія звинуватили один одного
«Великоднє перемир'я» під вогнем: у чому Україна та Росія звинуватили один одного

Звіт Інституту вивчення війни фіксує масштабні порушення: удари дронами, артилерія та поранені мирні жителі

13 квітня 2026, 07:45
Кравцев Сергей

Оголошене Кремлем короткострокове "Великоднє перемир'я" фактично опинилося під загрозою зриву: Україна та Росія взаємно звинувачують один одного у тисячах порушень режиму тиші. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Перемир'я. Фото: із відкритих джерел

За даними Генерального штабу України, лише до ранку 12 квітня російські сили нібито порушили перемир'я 2299 разів. Йдеться про 28 штурмових атак, майже 500 артилерійських обстрілів і сотні ударів дронами, включаючи боражі, що барражують, "Ланцет" і FPV-дрони. При цьому українська сторона наголошує на відсутності ракетних ударів і атак далекобійних безпілотників типу Shahed після оголошення режиму припинення вогню.

На окремих напрямках – у районах Лимана та Покровська, а також у Харківській та Дніпропетровській областях – бойові дії, за повідомленнями Києва, тривали практично без пауз. На Сумщині зафіксовано удар безпілотника по машині швидкої допомоги, внаслідок чого постраждали медики. Також повідомляється про пошкодження громадянської інфраструктури та поранення мирних жителів.

У свою чергу, Міністерство оборони Росії заявляє про 1971 рік порушення з боку українських сил. Москва стверджує, що зафіксовано атаки у прикордонних районах, артилерійські обстріли та понад тисячу ударів FPV-дронами. Російська влада також повідомила про постраждалих цивільних у Курській та Білгородській областях внаслідок атак безпілотників.

Таким чином, навіть символічне перемир'я на час православного Великодня не змогло зупинити бойових дій. Сторони продовжують звинувачувати одна одну, а інтенсивність взаємних ударів ставить під сумнів можливість реального припинення вогню у найближчій перспективі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що показало великоднє перемир'я: який підступний "сюрприз" готує Володимир Путін.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-12-2026/
