logo

BTC/USD

70933

ETH/USD

2191.39

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Пасхальное перемирие» под огнём: в чем Украина и Россия обвинили друг друга
commentss НОВОСТИ Все новости

«Пасхальное перемирие» под огнём: в чем Украина и Россия обвинили друг друга

Отчёт Института изучения войны фиксирует масштабные нарушения: удары дронами, артиллерия и раненые мирные жители

13 апреля 2026, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Объявленное Кремлём краткосрочное "пасхальное перемирие" фактически оказалось под угрозой срыва: Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга в тысячах нарушений режима тишины. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.

Перемирие. Фото: из открытых источников

По данным Генерального штаба Украины, только к утру 12 апреля российские силы якобы нарушили перемирие 2299 раз. Речь идёт о 28 штурмовых атаках, почти 500 артиллерийских обстрелах и сотнях ударов дронами, включая барражирующие боеприпасы "Ланцет" и FPV-дроны. При этом украинская сторона отмечает отсутствие ракетных ударов и атак дальнобойных беспилотников типа Shahed после объявления режима прекращения огня.

На отдельных направлениях – в районах Лимана и Покровска, а также в Харьковской и Днепропетровской областях – боевые действия, по сообщениям Киева, продолжались практически без пауз. В Сумской области зафиксирован удар беспилотника по машине скорой помощи, в результате чего пострадали медики. Также сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры и ранениях мирных жителей.

В свою очередь, Министерство обороны России заявляет о 1971 нарушении со стороны украинских сил. Москва утверждает, что зафиксированы атаки в приграничных районах, артиллерийские обстрелы и более тысячи ударов FPV-дронами. Российские власти также сообщили о пострадавших гражданских в Курской и Белгородской областях в результате атак беспилотников.

Таким образом, даже символическое перемирие на время православной Пасхи не смогло остановить боевые действия. Стороны продолжают обвинять друг друга, а интенсивность взаимных ударов ставит под сомнение возможность реального прекращения огня в ближайшей перспективе.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-12-2026/
Теги:

Новости

Все новости