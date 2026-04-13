«Пасхальное перемирие» под огнём: в чем Украина и Россия обвинили друг друга

Объявленное Кремлём краткосрочное "пасхальное перемирие" фактически оказалось под угрозой срыва: Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга в тысячах нарушений режима тишины. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.

По данным Генерального штаба Украины, только к утру 12 апреля российские силы якобы нарушили перемирие 2299 раз. Речь идёт о 28 штурмовых атаках, почти 500 артиллерийских обстрелах и сотнях ударов дронами, включая барражирующие боеприпасы "Ланцет" и FPV-дроны. При этом украинская сторона отмечает отсутствие ракетных ударов и атак дальнобойных беспилотников типа Shahed после объявления режима прекращения огня.

На отдельных направлениях – в районах Лимана и Покровска, а также в Харьковской и Днепропетровской областях – боевые действия, по сообщениям Киева, продолжались практически без пауз. В Сумской области зафиксирован удар беспилотника по машине скорой помощи, в результате чего пострадали медики. Также сообщается о повреждениях гражданской инфраструктуры и ранениях мирных жителей.

В свою очередь, Министерство обороны России заявляет о 1971 нарушении со стороны украинских сил. Москва утверждает, что зафиксированы атаки в приграничных районах, артиллерийские обстрелы и более тысячи ударов FPV-дронами. Российские власти также сообщили о пострадавших гражданских в Курской и Белгородской областях в результате атак беспилотников.

Таким образом, даже символическое перемирие на время православной Пасхи не смогло остановить боевые действия. Стороны продолжают обвинять друг друга, а интенсивность взаимных ударов ставит под сомнение возможность реального прекращения огня в ближайшей перспективе.

