Великий обласний центр не може оговтатися від жорсткого удару РФ: місцева влада шокувала наслідками

Вранці 22 квітня російські війська здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого у місті виникли пожежі та зафіксовані руйнування житлової інфраструктури. Про наслідки удару повідомили керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та місцеві інформаційні ресурси.

Удар по Дніпру. Фото: з відкритих джерел

За словами очевидців, під час повітряної тривоги у різних районах міста пролунали вибухи. Після цього в одному з кварталів було помітно густе задимлення, що свідчило про займання після ворожого ураження.

Очільник області підтвердив факт атаки та зазначив, що внаслідок удару виникло кілька осередків пожеж. Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих. Водночас рятувальні служби оперативно працювали на місцях інцидентів для ліквідації наслідків обстрілу.

Згідно з інформацією місцевих телеграм-каналів, однією з причин займання стало падіння уламків ударного безпілотника типу "Шахед" на території приватної забудови. Це призвело до займання будівлі та пошкодження майна мешканців.

Згодом Олександр Ганжа оприлюднив фото наслідків атаки, на яких видно руйнування цивільної інфраструктури. За його словами, пошкоджено щонайменше два багатоквартирні будинки, один приватний будинок, а також легковий автомобіль, який перебував неподалік місця вибуху.

Місцева влада та екстрені служби продовжують фіксувати масштаби руйнувань і ліквідовувати наслідки обстрілу, щоб відновити нормальне життя у постраждалих районах міста.

Нагадаємо, раніше, 17 квітня, у Дніпрі також фіксували серію вибухів під час повітряної тривоги. Тоді в області були помічені російські безпілотники, включно з реактивними моделями. Влада підтверджувала роботу сил протиповітряної оборони та закликала мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

