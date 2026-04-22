Не лише Донбас: Сирський насторожив заявою про подальший наступ Путіна

Під час переговорів Сирський мав ґрунтовну дискусію з керівником ради генералом сером Річардом Ширреффом, який у 2011–2014 роках обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, а також із генерал-лейтенантом Павелом Мацко, який у 2013–2018 роках був заступником начальника Генштабу Збройних сил Словаччини.

У ході розмови головнокомандувач поінформував міжнародних партнерів про поточну оперативну обстановку на різних ділянках фронту російсько-української війни. Окрему увагу було приділено змінам у тактиці противника та впровадженню нових підходів до ведення бойових дій, а також використанню сучасних зразків озброєння.

Сирський наголосив, що російські війська не відмовляються від наступальних намірів і продовжують прагнути просування не лише на сході України, а й досягнення значно ширших цілей. За його словами, противник і надалі орієнтується на максимальне розширення контролю над українською територією.

Водночас він підкреслив, що Сили оборони України системно послаблюють можливості ворога вести війну, завдаючи ударів по його ресурсах, логістичних маршрутах та військовому потенціалу. Такі дії регулярно зривають плани противника та ускладнюють реалізацію його стратегічних завдань.

Окремо головнокомандувач зазначив, що не варто розраховувати на швидке виснаження ресурсів РФ. Україна, за його словами, повинна й надалі нарощувати власні спроможності, підвищувати стійкість армії та ефективність оборони.

Він також підкреслив важливість поєднання внутрішніх ресурсів із підтримкою міжнародних партнерів, що залишається ключовим фактором у довготривалому протистоянні.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 20 квітня українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в Туапсе. Внаслідок влучань на об’єкті спалахнули масштабні пожежі, які спричинили нетипове явище — місцеві жителі повідомляли про так званий "нафтовий дощ". Краплі нафтопродуктів разом із забрудненим повітрям почали випадати після вибухів, що свідчить про серйозний вплив на довкілля та стан атмосфери в регіоні.