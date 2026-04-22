Не только Донбасс: Сырский насторожил заявлением о дальнейшем наступлении Путина

Во время переговоров Сырский имел основательную дискуссию с руководителем совета генералом сэром Ричардом Ширреффом, который в 2011-2014 годах занимал должность заместителя Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также с генерал-лейтенантом Павелом Мацко, который в 2013 году Вооруженные силы Словакии.

В ходе разговора главнокомандующий проинформировал международных партнеров о текущей оперативной обстановке на разных участках фронта российско-украинской войны. Отдельное внимание уделено изменениям в тактике противника и внедрению новых подходов к ведению боевых действий, а также использованию современных образцов вооружения.

Сырский подчеркнул, что российские войска не отказываются от наступательных намерений и продолжают стремиться к продвижению не только на востоке Украины, но и достижении значительно более широких целей. По его словам, противник и дальше ориентируется на максимальное расширение контроля над украинской территорией.

В то же время он подчеркнул, что Силы обороны Украины системно ослабляют возможности врага вести войну, нанося удары по его ресурсам, логистическим маршрутам и военному потенциалу. Такие действия регулярно срывают планы противника и усложняют реализацию его стратегических задач.

Отдельно главнокомандующий отметил, что не стоит рассчитывать на скорейшее истощение ресурсов РФ. Украина, по его словам, должна и дальше наращивать собственные способности, повышать устойчивость армии и эффективность обороны.

Он также подчеркнул важность сочетания внутренних ресурсов с поддержкой международных партнеров, что остается ключевым фактором в долгосрочном противостоянии.

Портал "Комментарии" уже писал\, что в ночь на 20 апреля украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. В результате попаданий на объекте вспыхнули масштабные пожары, вызвавшие нетипичное явление — местные жители сообщали о так называемом "нефтяном дожде". Капли нефтепродуктов вместе с загрязненным воздухом начали выпадать после взрывов, что свидетельствует о серьезном влиянии на окружающую среду и состояние атмосферы в регионе.