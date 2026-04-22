Большой областной центр не может оправиться от жесткого удара РФ: местные власти шокировали последствиями

Утром 22 апреля российские войска совершили атаку на Днепр, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры. О последствиях удара сообщили руководитель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа и местные информационные ресурсы.

По словам очевидцев, во время воздушной тревоги в разных районах города раздались взрывы. После этого в одном из кварталов было заметно густое задымление, что свидетельствовало о возгорании после вражеского поражения.

Глава области подтвердил факт атаки и отметил, что в результате удара возникло несколько очагов пожаров. Предварительно обошлось без погибших и пострадавших. В то же время, спасательные службы оперативно работали на местах инцидентов для ликвидации последствий обстрела.

Согласно информации местных телеграмм-каналов, одной из причин возгорания стало падение обломков ударного беспилотника типа "Шахед" на территории частной застройки. Это привело к возгоранию здания и повреждению имущества жителей.

Впоследствии Александр Ганжа обнародовал фото последствий атаки, на которых видны разрушения гражданской инфраструктуры. По его словам, повреждены по меньшей мере два многоквартирных дома, один частный дом, а также легковой автомобиль, находившийся неподалеку от места взрыва.

Местные власти и экстренные службы продолжают фиксировать масштабы разрушений и ликвидировать последствия обстрелов, чтобы восстановить нормальную жизнь в пострадавших районах города.

Напомним, ранее 17 апреля в Днепре также фиксировали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда в области были замечены российские беспилотники, включая реактивные модели. Власти подтверждали работу сил противовоздушной обороны и призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения опасности.

