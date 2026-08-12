Велике російське місто під атакою дронів більше п'яти годин: містяни повідомляють про пожежі та вибухи

Новоросійськ у Краснодарському краї РФ у ніч проти 12 серпня опинився під масованою атакою безпілотників. За даними російських та OSINT-джерел, повітряна тривога та робота протиповітряної оборони тривали кілька годин. У місті чути численні вибухи, а над районами атаки спостерігалися спалахи від роботи ППО.

Атака на Новоросійськ. Фото: з відкритих джерел

Мер Новоросійська підтвердив ушкодження внаслідок падіння уламків. За попередньою інформацією, постраждали кілька житлових будинків, комерційна будівля та будівельний майданчик. Офіційні російські структури при цьому не повідомляли про повний масштаб наслідків атаки.

Крім безпілотників, влада заявила про атаку з використанням безекіпажних катерів. Російські джерела також розповсюджували повідомлення про можливе застосування ракет, проте ці відомості потребують додаткового підтвердження.

Ситуація ускладнювалася пожежами та сильним задимленням. Очевидці повідомляли про спалах у центральній частині міста та різкий запах гару. На опублікованих місцевими жителями кадрах видно працюючу ППО, спалахи в нічному небі та наслідки вибухів. Точне місце та причина окремих загорянь поки що офіційно не встановлені.

Особливу увагу спостерігачів привернув Новоросійський порт. Це один із найбільших російських портових вузлів на Чорному морі та важливий центр експорту. Тому OSINT-аналітики розглядають портову інфраструктуру як одну з потенційних цілей атаки.

Не виключається й інша версія – спроба зірвати дії російських кораблів-носіїв крилатих ракет, які могли бути в районі Новоросійська.

Таким чином, нічна атака стала для міста не просто черговим епізодом роботи ППО. Масштаб та тривалість нальоту, а також повідомлення про одночасне застосування повітряних та морських безпілотників знову продемонстрували вразливість російського узбережжя Чорного моря.

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