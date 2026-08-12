logo

BTC/USD

63783

ETH/USD

1890.02

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Крупный российский город под атакой дронов больше пяти часов: горожане сообщают о пожарах и взрывах
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупный российский город под атакой дронов больше пяти часов: горожане сообщают о пожарах и взрывах

Российская ПВО всю ночь пыталась отбить массированную атаку, власти подтвердили повреждение домов, коммерческого объекта и стройплощадки

12 августа 2026, 07:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новороссийск в Краснодарском крае РФ в ночь на 12 августа оказался под массированной атакой беспилотников. По данным российских и OSINT-источников, воздушная тревога и работа противовоздушной обороны продолжались несколько часов. В городе были слышны многочисленные взрывы, а над районами атаки наблюдались вспышки от работы ПВО.

Крупный российский город под атакой дронов больше пяти часов: горожане сообщают о пожарах и взрывах

Атака на Новороссийск. Фото: из открытых источников

Мэр Новороссийска подтвердил повреждения в результате падения обломков. По предварительной информации, пострадали несколько жилых домов, коммерческое здание и строительная площадка. Официальные российские структуры при этом не сообщали о полном масштабе последствий атаки.

Кроме беспилотников, власти заявили об атаке с использованием безэкипажных катеров. Российские источники также распространяли сообщения о возможном применении ракет, однако эти сведения требуют дополнительного подтверждения.

Ситуация осложнялась пожарами и сильным задымлением. Очевидцы сообщали о возгорании в центральной части города и резком запахе гари. На опубликованных местными жителями кадрах видны работающая ПВО, вспышки в ночном небе и последствия взрывов. Точное место и причина отдельных возгораний пока официально не установлены.

Особое внимание наблюдателей привлек Новороссийский порт. Это один из крупнейших российских портовых узлов на Черном море и важный центр экспорта. Поэтому OSINT-аналитики рассматривают портовую инфраструктуру как одну из потенциальных целей атаки.

Не исключается и другая версия – попытка сорвать действия российских кораблей-носителей крылатых ракет, которые могли находиться в районе Новороссийска.

Таким образом, ночная атака стала для города не просто очередным эпизодом работы ПВО. Масштаб и продолжительность налета, а также сообщения об одновременном применении воздушных и морских беспилотников вновь продемонстрировали уязвимость российского побережья Черного моря.

Читайте также на портале "Комментарии" — такой атаки на Севастополь оккупанты еще не знали: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости