Такой атаки на Севастополь оккупанты еще не знали: детали

В ночь на среду, 12 августа, оккупационные власти Севастополя заявили о массированной атаке дронов, российская противовоздушная оборона якобы сбила более 30 беспилотников, в городе возникли пожары.

Атака на Севастополь. Фото: из открытых источников

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев отметил, российские "военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку ВСУ".

Он заявил, что "уже сбито более 30 БПЛА".

До этого, во вторник поздно вечером Развожаев сообщал о 21 якобы сбитом беспилотнике. Также он заявлял о пожарах в различных районах Севастополя.

Ночью, по данным гауляйтера, "особенно активные боевые действия продолжаются в Балаклавском районе".

На оккупированном полуострове фиксировали движение дронов и громкие взрывы в Сакском районе, Керчи, Ялте, Евпатории и Севастополе. Из-за угрозы оккупационная администрация перекрыла движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

"В разных районах Крыма включается и выключается свет, сообщают подписчики. Система разбалансировалась", – пишет мониторинговый паблик "Крымский ветер".

При этом взрывы и активную работу противовоздушной обороны оккупантов слышали в районе военных аэродромов "Бельбек" и "Кача", а также вблизи Балаклавской ТЭС.

По данным пабликов, в результате ударов обесточивание зафиксировали в Симферополе, Саках, Евпатории, Николаевке, Береговом, Песчаном и Угловом, а в Севастополе начались серьезные перебои со светом.

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