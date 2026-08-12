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Такої атаки на Севастополь окупанти ще не знали: деталі

У ніч на 12 серпня тимчасово окупований Крим опинився під масштабною атакою безпілотників

12 серпня 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

У ніч на середу, 12 серпня, окупаційна влада Севастополя заявила про масовану атаку дронів, російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників, у місті виникли пожежі.

Такої атаки на Севастополь окупанти ще не знали: деталі

Атака на Севастополь. Фото: з відкритих джерел

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що російські "військові, авіація, ППО та мобільні вогневі групи відбивають масовану атаку ЗСУ".

Він заявив, що "вже збито понад 30 БПЛА".

До цього, у вівторок пізно ввечері Развожаєв повідомляв про 21 нібито збитий безпілотник. Також він заявляв про пожежі у різних районах Севастополя.

Вночі, за даними гауляйтера, "особливо активні бойові дії продовжуються у Балаклавському районі".

На окупованому півострові фіксували рух дронів та гучні вибухи у Сакському районі, Керчі, Ялті, Євпаторії та Севастополі. Через загрозу окупаційна адміністрація перекрила рух автомобільного транспорту Кримським мостом.

"У різних районах Криму вмикається та вимикається світло, повідомляють передплатники. Система розбалансувалася", – пише моніторинговий паблік "Кримський вітер".

При цьому вибухи та активну роботу протиповітряної оборони окупантів чули в районі військових аеродромів "Бельбек" та "Кача", а також поблизу Балаклавської ТЕС.

За даними пабліків, внаслідок ударів знеструмлення зафіксували у Сімферополі, Саках, Євпаторії, Миколаївці, Береговому, Піщаному та Угловому, а в Севастополі почалися серйозні перебої зі світлом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у тимчасово окупованому Росією Севастополі в ніч проти 10 серпня пролунала серія вибухів. Окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони.




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