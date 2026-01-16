Учора вперше зафіксовано факт управління ворожого БПЛА БМ-35 через Старлінк. Про це повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

«Велика біда для нас»: фахівець повідомив, що вигадали росіяни

"До цього Старлінк зустрічався тільки на БПЛА Молния. Коли полетять Шахеди на Старлінк, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців.

Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ", – наголосив "Флеш".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за інформацією моніторингових каналів відомо, що російсько-окупаційні війська готують масований ракетно-дроновий удар у найближчі доби. Відомо, що ворог підготував:

- 8 Ту-95МС (ае. "Оленья" — ае. "Українка".)

- 3 Ту-160 (ае. "Українка").

- 8 МіГ-31К (ае. "Саваслейка").

- 16 КРМБ (3М14. "Калібр") з російської гавані "Новоросійськ". Також ворог провів доставку балістичних/крилатих ракет задля наземних установок, (Іскандер-І, Іскандер-М, Іскандер-К), використовуючи транспорту авіацію. Окупанти також здійснили доставку ударних та реактивних БпЛА "Гарпія-А1, Герань-2, Герань-3, Герань-5, "Гербера" на пускові локації на території російської федерації — використовуючи залізничні шляхи та транспортну авіацію (кількість від 650 до 700 одиниць).

Ворог, на жаль, не змінює цілі удару, під загрозою критична енергетична інфраструктура та інакші обʼєкти як: ТЕЦ, ТЕС, ПС, ЖД, ГЕС. Українців просять бути готовим до відключень світла, ворог користується погодними умовами.