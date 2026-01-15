За інформацією моніторингових каналів відомо, що російсько-окупаційні війська готують масований ракетно-дроновий удар у найближчі доби. Відомо, що ворог підготував:

Окупанти готують масований удар по Україні: що накопичили

- 8 Ту-95МС (ае. "Оленья" — ае. "Українка".)

- 3 Ту-160 (ае. "Українка").

- 8 МіГ-31К (ае. "Саваслейка").

- 16 КРМБ (3М14. "Калібр") з російської гавані "Новоросійськ".

Також ворог провів доставку балістичних/крилатих ракет задля наземних установок, (Іскандер-І, Іскандер-М, Іскандер-К), використовуючи транспорту авіацію.

Окупанти також здійснили доставку ударних та реактивних БпЛА "Гарпія-А1, Герань-2, Герань-3, Герань-5, "Гербера" на пускові локації на території російської федерації — використовуючи залізничні шляхи та транспортну авіацію (кількість від 650 до 700 одиниць).

Ворог, на жаль, не змінює цілі удару, під загрозою критична енергетична інфраструктура та інакші обʼєкти як: ТЕЦ, ТЕС, ПС, ЖД, ГЕС. Українців просять бути готовим до відключень світла, ворог користується погодними умовами.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що існує імовірність застосування ворогом найближчим часом БРСД “Орєшнік” з полігону Капустин Яр по території України. Про це повідомляють моніторингові канали.