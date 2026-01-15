По информации мониторинговых каналов известно, что российско-оккупационные войска готовят массированный ракетно-дроновый удар в ближайшие сутки. Известно, что враг подготовил:

Оккупанты готовят массированный удар по Украине: что накопили

- 8 Ту-95МС (аэ. "Оленья" — аэ. "Украинка".)

– 3 Ту-160 (аэ. "Украинка").

- 8 МиГ-31К (а. "Саваслейка").

– 16 КРМБ (3М14. "Калибр") из русской гавани "Новороссийск".

Также враг провел доставку баллистических/крылатых ракет для наземных установок (Искандер-И, Искандер-М, Искандер-К), используя транспортную авиацию.

Оккупанты также осуществили доставку ударных и реактивных БПЛА "Гарпия-А1, Герань-2, Герань-3, Герань-5, Гербера" на пусковые локации на территории российской федерации — используя железнодорожные пути и транспортную авиацию (количество от 650 до 700 единиц).

Враг, к сожалению, не изменяет целые удары, под угрозой критическая энергетическая инфраструктура и другие объекты как: ТЭЦ, ТЭС, ПС, ЖД, ГЭС. Украинцев просят быть готовыми к отключениям света, враг пользуется погодными условиями.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что существует вероятность применения врагом в ближайшее время БРСД "Орешник" с полигона Капустин Яр по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.