Вчера впервые зафиксирован факт управления вражеского БПЛА БМ-35 через Старлинк. Об этом сообщил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

«Большая беда для нас»: специалист сообщил, что придумали россияне

"До этого Старлинк встречался только на БПЛА Молния. Когда Шахеды полетят на Старлинк, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев.

Это большая беда для нас. БПЛА с таким типом управления не подвержены РЭБ и точно попадают в цель под управлением оператора из РФ", – подчеркнул "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по информации мониторинговых каналов известно, что российско-оккупационные войска готовят массированный ракетно-дроновый удар в ближайшие сутки. Известно, что враг подготовил:

- 8 Ту-95МС (аэ. "Оленья" — аэ. "Украинка".)

– 3 Ту-160 (аэ. "Украинка").

- 8 МиГ-31К (а. "Саваслейка").

– 16 КРМБ (3М14. "Калибр") из русской гавани "Новороссийск". Также враг провел доставку баллистических/крылатых ракет для наземных установок (Искандер-И, Искандер-М, Искандер-К), используя транспортную авиацию. Оккупанты также доставили ударные и реактивные БПЛА "Гарпия-А1, Герань-2, Герань-3, Герань-5, "Гербера" на пусковые локации на территории российской федерации — используя железнодорожные пути и транспортную авиацию (количество от 650 до 700 единиц).

Враг, к сожалению, не изменяет цели ударов, под угрозой критическая энергетическая инфраструктура и другие объекты как: ТЭЦ, ТЭС, ПС, ЖД, ГЭС. Украинцев просят быть готовыми к отключениям света, враг пользуется погодными условиями.