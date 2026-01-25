Вбивця і некрофіл «герой СВО»: ще одна темна історія російської армії

Рубрики
Ткачова Марія
Список російських кримінальних злочинців, які були відправлені воювати проти України після помилування, поповнився ще одним іменем. Йдеться про Сергія Пушніна — відомого як "красноярський некрофіл", якого раніше засудили до 25 років ув’язнення за вбивство трьох жінок та зґвалтування їхніх тіл після смерті.
ЗСУ ліквідували серійного вбивцю Сергія Пушніна
Про участь Пушніна у війні стало відомо з повідомлень у російських соцмережах, де його розшукували як зниклого безвісти військового. Згідно з цими даними, востаннє він виходив на зв’язок 9 листопада 2024 року, а вже з 14 листопада вважався зниклим. Журналісти згодом виявили у державних реєстрах запис про смерть людини з ідентичними персональними даними, де датою загибелі також зазначено 14 листопада 2024 року.
Кримінальна історія Пушніна тягнеться ще з кінця 1990-х років. Перші два вбивства він скоїв у 1999 році в Красноярську. У 2000-му був засуджений за розбій і крадіжки, а після звільнення у 2008 році вчинив третє вбивство та напад на ще одну жінку, яка вижила й змогла впізнати нападника. У 2010 році суд остаточно визнав його винним у трьох убивствах і замаху на четверте, призначивши 25 років позбавлення волі.
Остання публічна згадка про Пушніна до війни датувалася 2019 роком, коли він подав скаргу до Європейського суду з прав людини, заявивши про катування під час слідства. У 2020 році суд задовольнив його скаргу й присудив компенсацію у 37 тисяч євро.
З огляду на тяжкість злочинів, Пушнін не міг бути завербований безпосередньо з колонії без спеціального рішення. Його участь у війні означає персональне помилування з боку Володимира Путіна, який уже неодноразово звільняв особливо небезпечних злочинців для відправлення на фронт. Частина з них після повернення в росію знову вчиняла тяжкі злочини.
У цьому випадку, як зазначають журналісти, для російського суспільства наслідки виявилися іншими — помилуваний маніяк був ліквідований українськими військовими.