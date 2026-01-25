Контракт через тортури: нові свідчення насильства в російській армії

У Росії спливають нові свідчення про насильницьке примушування строковиків до підписання контрактів із Міноборони. Як повідомляє видання ASTRA, група призовників, яких кілька днів піддавали психологічному та фізичному тиску під час перевезення поїздом до місця служби, зникла з зв’язку. За словами матерів, солдати перебувають на Сергеєвському полігоні в Приморському краї, де в них відібрали мобільні телефони.

Тортури в армії рф

Журналісти опублікували звернення ще двох строковиків із цього ж ешелону. Один із них, Віктор Дементьєв, заявив, що його змушували підписати контракт, обіцяючи "спокійну службу при частині". За відмову, за його словами, військові били його кухонною поварешкою по інтимних місцях.

Інший призовник, Русланбек Баратдинов, розповів, що його фактично ізолювали від родини, змушували виконувати виснажливі фізичні вправи, не давали спати та залякували "нестерпними умовами" строкової служби. Він також заявив про образи за національною ознакою та приниження з боку офіцерів.

За словами Баратдинова, молодший лейтенант Харитонов відкрито говорив, що має "план" — змусити щонайменше 30% солдатів із ешелону підписати контракт. Через масові відмови офіцер, за свідченнями строковиків, поводився агресивно та вдавався до прямих погроз.

Призовники подали рапорти про відмову від контракту, однак у військовій частині їм заявили, що ці документи "нічого не вирішують". Після розголосу командування ВВО повідомило про початок перевірки у військовій частині №16871. Водночас, за словами постраждалих, перед приїздом перевіряльників на них чинили додатковий тиск, змушуючи відкликати скарги.

Один із командирів, як стверджує строковик, прямо погрожував, що його матір "посадять у тюрму", якщо він не відмовиться від своїх звинувачень. Правозахисники наголошують: подібні історії стають системними та свідчать про масштабну практику примусу до контрактної служби в російській армії.



