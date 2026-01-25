Контракт из-за пыток: новые свидетельства насилия в российской армии

В России всплывают новые свидетельства о насильственном принуждении срочников к подписанию контрактов с Минобороны. Как сообщает издание ASTRA , группа призывников, несколько дней подвергавшихся психологическому и физическому давлению во время перевозки поездом к месту службы, исчезла из связи. По словам матери, солдаты находятся на Сергеевском полигоне в Приморском крае, где у них отобрали мобильные телефоны.

Пытки в армии рф

Журналисты опубликовали обращение еще двух срочников из этого же эшелона. Один из них, Виктор Дементьев, заявил, что его заставляли подписать контракт, обещая "спокойную службу у части". За отказ, по его словам, военные избивали его кухонной поваркой по интимным местам.

Другой призывник, Русланбек Баратдинов, рассказал, что его фактически изолировали от семьи, заставляли выполнять изнурительные физические упражнения, не давали спать и запугивали "несносными условиями" срочной службы. Он также заявил об оскорблениях по национальному признаку и унижению со стороны офицеров.

По словам Баратдинова, младший лейтенант Харитонов открыто говорил, что у него есть "план" — заставить как минимум 30% солдат из эшелона подписать контракт. Из-за массовых отказов офицер, по свидетельству срочников, вел себя агрессивно и прибегал к прямым угрозам.

Призывники подали рапорты об отказе от контракта, однако в воинской части им заявили, что эти документы ничего не решают. После огласки командование ВВО сообщило о начале проверки в воинской части №16871. В то же время, по словам пострадавших, перед приездом проверяющих на них оказывали дополнительное давление, заставляя отозвать жалобы.

Один из командиров, как утверждает срочник, прямо угрожал, что его мать "посадят в тюрьму", если он не откажется от своих обвинений. Правозащитники отмечают: подобные истории становятся системными и свидетельствуют о масштабной практике принуждения к контрактной службе в российской армии.



