Убийца и некрофил «герой СВО»: еще одна темная история русской армии

Список российских уголовников, которые были отправлены воевать против Украины после помилования, пополнился еще одним именем. Речь идет о Сергее Пушнине — известном как красноярский некрофил, которого ранее приговорили к 25 годам заключения за убийство трех женщин и изнасилование их тел после смерти.

ВСУ ликвидировали серийного убийцу Сергея Пушнина

Об участии Пушнина в войне стало известно из сообщений в российских соцсетях, где его разыскивали как пропавшего без вести военного. Согласно этим данным, последний раз он выходил на связь 9 ноября 2024 года, а уже с 14 ноября считался пропавшим. Журналисты впоследствии обнаружили в государственных реестрах запись о смерти человека с идентичными персональными данными, где дата гибели также указана 14 ноября 2024 года.

Криминальная история Пушнина тянется еще с конца 1990-х годов. Первые два убийства он совершил в 1999 году в Красноярске. В 2000-м был осужден за разбой и кражи, а после увольнения в 2008 году совершил третье убийство и нападение на еще одну женщину, которая выжила и смогла узнать нападающего. В 2010 году суд окончательно признал его виновным в трех убийствах и покушении на четвертое, назначив 25 лет лишения свободы.

Последнее публичное упоминание о Пушнине до войны датировалось в 2019 году, когда он подал жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив о пытках во время следствия. В 2020 году суд удовлетворил его жалобу и присудил компенсацию в 37 тысяч евро.

Учитывая тяжесть преступлений, Пушнин не мог быть завербован непосредственно из колонии без специального решения. Его участие в войне означает персональное помилование со стороны Владимира Путина , который уже неоднократно увольнял особо опасных преступников для отправки на фронт. Часть из них по возвращении в Россию снова совершала тяжкие преступления.

В этом случае, как отмечают журналисты, последствия для российского общества оказались другими — помилованный маньяк был ликвидирован украинскими военными.

