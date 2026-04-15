У Росії з’являються нові заяви про можливі випадки відправки на фронт військовослужбовців після тяжких поранень.

Важкохворих військових рф повторно відправляють у зону

Йдеться про Сергія Редінгера, який проходить службу в одному з мотострілецьких підрозділів і отримав серйозне поранення під час бойових дій.

За його словами, попри стан здоров’я, його намагаються визнати придатним до служби та повторно направити в зону бойових дій.

Наразі військовий перебуває в розташуванні частини в Ленінградській області разом з іншими пораненими бійцями, серед яких є військові з ампутаціями та наслідками складних операцій.

Редінгер зазначає, що пересувається з тростиною, відчуває постійний біль, однак під час військово-лікарської комісії йому присвоїли обмежену придатність.

Водночас додаткове обстеження у цивільному медичному закладі виявило серйозні ускладнення та необхідність термінового оперативного втручання.

Військовий заявляє про формальний підхід до медичних оглядів та можливий тиск із боку командування.

Він закликає звернути увагу на подібні випадки та припинити практику повернення недолікованих військових до бойових дій.

