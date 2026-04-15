logo_ukra

BTC/USD

74378

ETH/USD

2359.37

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Важкохворого військового після поранення знов відправляють на фронт
commentss НОВИНИ Всі новини

Важкохворого військового після поранення знов відправляють на фронт

У РФ заявляють про спроби повторно відправити на фронт важкопоранених військових

15 квітня 2026, 22:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії з’являються нові заяви про можливі випадки відправки на фронт військовослужбовців після тяжких поранень.

Йдеться про Сергія Редінгера, який проходить службу в одному з мотострілецьких підрозділів і отримав серйозне поранення під час бойових дій.

За його словами, попри стан здоров’я, його намагаються визнати придатним до служби та повторно направити в зону бойових дій.

Наразі військовий перебуває в розташуванні частини в Ленінградській області разом з іншими пораненими бійцями, серед яких є військові з ампутаціями та наслідками складних операцій.

Редінгер зазначає, що пересувається з тростиною, відчуває постійний біль, однак під час військово-лікарської комісії йому присвоїли обмежену придатність.

Водночас додаткове обстеження у цивільному медичному закладі виявило серйозні ускладнення та необхідність термінового оперативного втручання.

Військовий заявляє про формальний підхід до медичних оглядів та можливий тиск із боку командування.

Він закликає звернути увагу на подібні випадки та припинити практику повернення недолікованих військових до бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський терорист-диктатор президент Володимир Путін заявив про зниження економічних показників країни на початку року.
За його словами, ВВП Росії за перші два місяці скоротився на 1,8%. У мінусі опинилися одразу кілька ключових секторів, зокрема промисловість, обробка та будівництво. Пояснюючи причини спаду, Путін послався на "календарні, погодні та сезонні фактори", зазначивши, що у січні та лютому було менше робочих днів, ніж торік. Водночас він визнав, що ці фактори не є єдиними причинами зниження економічної активності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ne_zhdi_novosti
Теги:

Новини

Всі новини