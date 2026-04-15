Тривожна заява: Путін визнав, що проблеми є

Ткачова Марія
Російський терорист-диктатор президент Володимир Путін заявив про зниження економічних показників країни на початку року.
Путін про падіння економіки Росії
За його словами, ВВП Росії за перші два місяці скоротився на 1,8%.
У мінусі опинилися одразу кілька ключових секторів, зокрема промисловість, обробка та будівництво.
Пояснюючи причини спаду, Путін послався на "календарні, погодні та сезонні фактори", зазначивши, що у січні та лютому було менше робочих днів, ніж торік.
Водночас він визнав, що ці фактори не є єдиними причинами зниження економічної активності.
За даними російських ЗМІ, ситуація виглядає більш масштабною: із 28 галузей промисловості, які відстежує Росстат, спад зафіксовано у 22.
Зазначається, що негативна динаміка торкнулася навіть галузей, пов’язаних із військовим виробництвом.
Експерти вказують, що такі показники можуть свідчити про глибші проблеми в економіці РФ на тлі тривалої війни та санкційного тиску.