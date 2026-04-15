logo

BTC/USD

74378

ETH/USD

2359.37

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Тревожное заявление: Путин признал, что проблемы есть
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожное заявление: Путин признал, что проблемы есть

Путин признал падение экономики РФ, объяснив это «погодой и праздниками»

15 апреля 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский террорист-диктатор президент Владимир Путин заявил о понижении экономических показателей страны в начале года.

Путин о падении экономики России

По его словам ВВП России за первые два месяца сократился на 1,8%.

В минусе оказались сразу несколько ключевых секторов, в том числе промышленность, обработка и строительство.

Объясняя причины спада, Путин сослался на "календарные, погодные и сезонные факторы", отметив, что в январе и феврале было меньше рабочих дней, чем в прошлом.

В то же время, он признал, что эти факторы не являются единственными причинами снижения экономической активности.

По данным российских СМИ, ситуация выглядит более масштабной: из 28 отраслей промышленности, отслеживаемых Росстатом, спад зафиксирован в 22.

Отмечается, что отрицательная динамика затронула даже отрасли, связанные с военным производством.

Эксперты указывают, что такие показатели могут свидетельствовать о более глубоких проблемах в экономике РФ на фоне длительной войны и санкционного давления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия планирует существенно увеличить производство FPV-дронов в 2026 году.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий. В частности, речь идет об активном внедрении современных технологий и развитии беспилотных систем, позволяющих уменьшить привлечение личного состава на передовой. Отдельный упор делается на наземных роботизированных комплексах, объемы производства которых уже достигают десятков тысяч единиц в год.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/politics/putin-zajavil-chto-ekonomika-rf-padaet-iz-za-prazdnikov-i-pohody--1778795.html
Теги:

