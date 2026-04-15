Российский террорист-диктатор президент Владимир Путин заявил о понижении экономических показателей страны в начале года.

По его словам ВВП России за первые два месяца сократился на 1,8%.

В минусе оказались сразу несколько ключевых секторов, в том числе промышленность, обработка и строительство.

Объясняя причины спада, Путин сослался на "календарные, погодные и сезонные факторы", отметив, что в январе и феврале было меньше рабочих дней, чем в прошлом.

В то же время, он признал, что эти факторы не являются единственными причинами снижения экономической активности.

По данным российских СМИ, ситуация выглядит более масштабной: из 28 отраслей промышленности, отслеживаемых Росстатом, спад зафиксирован в 22.

Отмечается, что отрицательная динамика затронула даже отрасли, связанные с военным производством.

Эксперты указывают, что такие показатели могут свидетельствовать о более глубоких проблемах в экономике РФ на фоне длительной войны и санкционного давления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия планирует существенно увеличить производство FPV-дронов в 2026 году.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По оценкам ведомства, речь идет о более чем 7 миллионах беспилотников, что примерно на 3 миллиона больше, чем в предыдущем году. В ответ Украина делает ставку на технологическое превосходство и масштабную автоматизацию боевых действий. В частности, речь идет об активном внедрении современных технологий и развитии беспилотных систем, позволяющих уменьшить привлечение личного состава на передовой. Отдельный упор делается на наземных роботизированных комплексах, объемы производства которых уже достигают десятков тысяч единиц в год.

