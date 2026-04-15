Тревожное заявление: Путин признал, что проблемы есть

Ткачова Марія
Российский террорист-диктатор президент Владимир Путин заявил о понижении экономических показателей страны в начале года.
Путин о падении экономики России
По его словам ВВП России за первые два месяца сократился на 1,8%.
В минусе оказались сразу несколько ключевых секторов, в том числе промышленность, обработка и строительство.
Объясняя причины спада, Путин сослался на "календарные, погодные и сезонные факторы", отметив, что в январе и феврале было меньше рабочих дней, чем в прошлом.
В то же время, он признал, что эти факторы не являются единственными причинами снижения экономической активности.
По данным российских СМИ, ситуация выглядит более масштабной: из 28 отраслей промышленности, отслеживаемых Росстатом, спад зафиксирован в 22.
Отмечается, что отрицательная динамика затронула даже отрасли, связанные с военным производством.
Эксперты указывают, что такие показатели могут свидетельствовать о более глубоких проблемах в экономике РФ на фоне длительной войны и санкционного давления.