В России появляются новые заявления о возможных случаях отправки на фронт военнослужащих после тяжелых ранений.

Тяжелобольных военных РФ повторно отправляют в зону

Речь идет о Сергее Редингере, который проходит службу в одном из мотострелковых подразделений и получил серьезное ранение во время боевых действий.

По его словам, невзирая на состояние здоровья, его пытаются признать пригодным к службе и повторно направить в зону боевых действий.

В настоящее время военный находится в расположении части в Ленинградской области вместе с другими ранеными бойцами, среди которых военные с ампутациями и последствиями сложных операций.

Редингер отмечает, что передвигается с тростью, испытывает постоянную боль, однако во время военно-врачебной комиссии ему присвоили ограниченную пригодность.

В то же время, дополнительное обследование в гражданском медицинском учреждении выявило серьезные осложнения и необходимость срочного оперативного вмешательства.

Военный заявляет о формальном подходе к медицинским осмотрам и возможном давлении со стороны командования.

Он призывает обратить внимание на подобные случаи и прекратить практику возвращения недолеченных военных в боевые действия.

