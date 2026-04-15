Тяжелобольного солдата после ранения снова отправляют на фронт

Ткачова Марія
В России появляются новые заявления о возможных случаях отправки на фронт военнослужащих после тяжелых ранений.
Тяжелобольных военных РФ повторно отправляют в зону
Речь идет о Сергее Редингере, который проходит службу в одном из мотострелковых подразделений и получил серьезное ранение во время боевых действий.
По его словам, невзирая на состояние здоровья, его пытаются признать пригодным к службе и повторно направить в зону боевых действий.
В настоящее время военный находится в расположении части в Ленинградской области вместе с другими ранеными бойцами, среди которых военные с ампутациями и последствиями сложных операций.
Редингер отмечает, что передвигается с тростью, испытывает постоянную боль, однако во время военно-врачебной комиссии ему присвоили ограниченную пригодность.
В то же время, дополнительное обследование в гражданском медицинском учреждении выявило серьезные осложнения и необходимость срочного оперативного вмешательства.
Военный заявляет о формальном подходе к медицинским осмотрам и возможном давлении со стороны командования.
Он призывает обратить внимание на подобные случаи и прекратить практику возвращения недолеченных военных в боевые действия.