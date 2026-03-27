«Вася, ты так не делай»: мінне поле стало пасткою для окупантів

У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано інцидент із російськими військовими, які підірвалися на мінному полі.

Солдат рф наїхав на міну

На кадрах видно, як група окупантів потрапила у небезпечну ситуацію після наїзду на міну. Один із військових отримав важкі поранення, зокрема травми ніг.

Судячи з запису, серед російських військових виникла паніка — вони намагаються зрозуміти, де знаходяться найближчі медики та куди можна евакуювати пораненого.

Також на відео чути, як один із солдатів попереджає інших про мінну небезпеку та закликає уважніше пересуватися, оскільки територія вкрита вибухонебезпечними предметами.

Зрештою пораненого завантажили у транспорт і почали шукати можливість доставити його до медиків.

Подібні випадки свідчать про високий рівень мінної небезпеки на фронті, яка становить загрозу навіть без безпосереднього контакту з противником.

