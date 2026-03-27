"Вася, ты так не делай": минное поле стало ловушкой для оккупантов

Ткачова Марія
В сети распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с взорвавшимися на минном поле российскими военными.
Солдат России наехал на мину
На кадрах видно, как группа окупантов попала в опасную ситуацию после наезда на мину. Один из военных получил тяжелые ранения, в том числе травмы ног.
Судя по записи, среди российских военных возникла паника — они пытаются понять, где находятся ближайшие медики и куда можно эвакуировать раненого.
Также на видео слышно, как один из солдат предупреждает других о минной опасности и призывает более внимательно передвигаться, поскольку территория покрыта взрывоопасными предметами.
В конце концов, раненого погрузили в транспорт и начали искать возможность доставить его к медикам.
Подобные случаи свидетельствуют о высоком уровне минной опасности на фронте, которая представляет угрозу даже без непосредственного контакта с противником.