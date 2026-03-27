В сети распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент с взорвавшимися на минном поле российскими военными.

Солдат России наехал на мину

На кадрах видно, как группа окупантов попала в опасную ситуацию после наезда на мину. Один из военных получил тяжелые ранения, в том числе травмы ног.

Судя по записи, среди российских военных возникла паника — они пытаются понять, где находятся ближайшие медики и куда можно эвакуировать раненого.

Также на видео слышно, как один из солдат предупреждает других о минной опасности и призывает более внимательно передвигаться, поскольку территория покрыта взрывоопасными предметами.

В конце концов, раненого погрузили в транспорт и начали искать возможность доставить его к медикам.

Подобные случаи свидетельствуют о высоком уровне минной опасности на фронте, которая представляет угрозу даже без непосредственного контакта с противником.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России даже провластные блоггеры начали открыто критиковать политику ограничения интернета и связи.

Во время эфира на платформе "Соловьев Live" Z-блоггеры GRPZDC и Владислав Жмилевский заявили, что блокировки не только усложняют жизнь обычным гражданам, но и не оказывают заметного влияния на ход войны. В частности, один из участников эфира рассказал, что в какой-то момент у него полностью исчезла связь — не только интернет, но и возможность совершать обычные телефонные звонки. Он отметил, что даже попытка дозвониться в экстренную службу по номеру 112 оказалась безуспешной.

