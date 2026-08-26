Вашингтон остаточно заганяє Путіна у глухий кут: озвучено гучну заяву про поразку РФ

На тлі суперечливих заяв Кремля навколо завершення війни дипломатична активність між США та Росією помітно посилилася. Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви разом з іншими дипломатичними контактами може свідчити про спробу Вашингтона повернути переговори з РФ у практичну площину. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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На його думку, одним із предметів закритих консультацій може бути часткове припинення бойових дій — насамперед обмеження далекобійних атак та ударів на морі.

"Можна очікувати розмови про припинення ударів у повітрі та на морі. У повітрі, не виключаю, йдеться виключно про далекобійні удари", — зазначив Клочок.

Водночас ситуація на лінії фронту залишається значно складнішою. Одним із можливих компромісів може бути тимчасова відмова сторін від далекобійних ударів та атак у морській акваторії без повного припинення боїв на суходолі.

Сам візит директора ЦРУ експерт розцінює як показник того, що адміністрація Дональда Трампа шукає нові можливості впливу на Кремль. Попередні неформальні дипломатичні контакти, зокрема за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, могли не принести очікуваного результату.

"Візит Реткліффа я розцінюю як намагання активізувати переговорний трек", — наголосив Клочок.

При цьому аналітик застерігає від очікування швидкого прориву. Кремль продовжує подавати суперечливі сигнали: Москва то демонструє готовність говорити, то повертається до жорсткої риторики.

Портал "Коментарі" вже писав, що за рік після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці Україна змогла досягти двох важливих результатів у протистоянні з Росією. Йдеться про ситуацію безпосередньо на фронті та системні далекобійні удари по російській території. Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.