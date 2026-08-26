Вашингтон окончательно загоняет Путина в тупик: озвучено громкое заявление о поражении РФ

На фоне противоречивых заявлений Кремля о завершении войны дипломатическая активность между США и Россией заметно усилилась. Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вместе с другими дипломатическими контактами может свидетельствовать о попытке Вашингтона вернуть переговоры с РФ в практическую плоскость. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Фото: из открытых источников

По его мнению, одним из предметов закрытых консультаций может быть частичное прекращение боевых действий — прежде всего, ограничение дальнобойных атак и ударов на море.

"Можно ожидать разговора о прекращении ударов в воздухе и море. В воздухе, не исключаю, речь идет исключительно о дальнобойных ударах", — отметил Клочок.

В то же время, ситуация на линии фронта остается значительно сложнее. Одним из возможных компромиссов может стать временный отказ сторон от дальнобойных ударов и атак в морской акватории без полного прекращения боев на суше.

Сам визит директора ЦРУ эксперт расценивает как показатель того, что администрация Дональда Трампа ищет новые возможности влияния на Кремль. Предыдущие неформальные дипломатические контакты, в том числе с участием Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, могли не принести ожидаемого результата.

"Визит Рэтклиффа я расцениваю как попытку активизировать переговорный трек", — подчеркнул Клочок.

При этом аналитик предостерегает от ожидания скорейшего прорыва. Кремль продолжает подавать противоречивые сигналы: Москва то демонстрирует готовность говорить, то возвращается к жесткой риторике.

Портал "Комментарии" уже писал, что через год после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске Украина смогла достичь двух важных результатов в противостоянии с Россией. Речь идет о ситуации непосредственно на фронте и системных дальнобойных ударах по российской территории. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.