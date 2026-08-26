Ці дві погані новини стануть фатальними для Путіна: у США зробил гучну заяву про війну

За рік після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці Україна змогла досягти двох важливих результатів у протистоянні з Росією. Йдеться про ситуацію безпосередньо на фронті та системні далекобійні удари по російській території. Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

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За його оцінкою, одним із ключових зрушень стала зміна ситуації на полі бою. Українським силам вдалося зупинити просування російських військ та перехопити ініціативу.

"Ключова подія полягає у тому, що українці перехопили ініціативу на полі бою. Українці відтіснили росіян, зупинили їхнє просування", — наголосив Тейлор.

Другим важливим результатом дипломат назвав так звані українські "далекобійні санкції". Україна розробила власні далекобійні безпілотники та ракети, які дозволяють атакувати нафтопереробні заводи та інші стратегічні об'єкти на території РФ.

Тейлор звернув увагу одразу на два наслідки таких ударів. Перший — скорочення доходів, які Москва може спрямовувати на фінансування війни. Другий — проблеми із забезпеченням пальним.

"Удари по нафтовій інфраструктурі обмежили обсяги пального для російських військових. Водночас зменшилась його кількість і для цивільного населення", — зазначив експосол.

Однак одних українських ударів, на його думку, недостатньо. "Далекобійні санкції" мають супроводжуватися посиленням економічного тиску з боку США та Європи. Особливо важливими дипломат назвав обмеження проти російського "тіньового флоту", за допомогою якого Москва продовжує експортувати нафту в обхід санкцій.

Портал "Коментарі" вже писав, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов'язаний із набагато серйознішими питаннями, ніж контакти між спецслужбами. Вашингтон міг передати Кремлю попередження через можливі плани Росії щодо нової мобілізації та потенційної ескалації проти країн НАТО. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.