"Нам відомо, що задумав Путін": розкрито страшний ультиматум глави ЦРУ диктатору

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов'язаний із набагато серйознішими питаннями, ніж контакти між спецслужбами. Вашингтон міг передати Кремлю попередження через можливі плани Росії щодо нової мобілізації та потенційної ескалації проти країн НАТО. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.

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За його словами, особливої уваги заслуговує рівень американського представника. Востаннє директор ЦРУ відвідував Росію у 2021 році, коли Вашингтон застерігав Кремль від вторгнення в Україну.

Рейтерович зазначив, що серед можливих причин нинішнього візиту обговорюється інформація про підготовку Росією масової мобілізації. Ще небезпечнішим сценарієм може бути бажання Кремля перевірити готовність НАТО виконати п'яту статтю договору Альянсу.

"Мова йде про можливу ескалацію проти країн Балтії і проти Польщі. Реткліфф міг зустрітися з Путіним, щоб передати йому умовно таке повідомлення: ми знаємо, що ви збираєтеся зробити, і вам краще цього не робити", — пояснив політолог.

На користь такого сценарію, за його словами, може свідчити загострення ситуації навколо Калінінградської області, проблеми зі зв'язком у Польщі та провокаційні дії поблизу кордонів балтійських держав. При цьому ознак масштабного перекидання російських військ поки немає.

Рейтерович наголосив, що Путіну необов'язково розпочинати повномасштабну війну проти НАТО. Кремль може прагнути перевірити швидкість реакції Альянсу та поставити його перед складним політичним вибором.

"Йому треба просто поставити НАТО в дуже погане становище, показати, що вони вкрай повільно приймають ті чи інші рішення", — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що посада посла України у Сполучених Штатах поки залишається вакантною, проте у владі вже обговорюють кілька можливих кандидатур. Серед претендентів називають представників військового середовища, дипломатів та політиків. Остаточного рішення щодо того, хто представлятиме Київ у Вашингтоні, наразі немає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела.