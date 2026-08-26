"Нам известно, что задумал Путин": раскрыт страшный ультиматум главы ЦРУ диктатору

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с более серьезными вопросами, чем контакты между спецслужбами. Вашингтон мог передать предупреждение Кремлю через возможные планы России по новой мобилизации и потенциальной эскалации против стран НАТО. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его словам, особого внимания заслуживает уровень американского представителя. В последний раз директор ЦРУ посещал Россию в 2021 году, когда Вашингтон предостерег Кремль от вторжения в Украину.

Рейтерович отметил, что среди возможных причин визита обсуждается информация о подготовке Россией массовой мобилизации. Еще более опасным сценарием может стать желание Кремля проверить готовность НАТО выполнить пятую статью договора Альянса.

"Речь идет о возможной эскалации против стран Балтии и против Польши. Рэтклифф мог встретиться с Путиным, чтобы передать ему условно такое сообщение: мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать", — пояснил политолог.

В пользу такого сценария, по его словам, может свидетельствовать обострение ситуации вокруг Калининградской области, проблемы связи в Польше и провокационные действия вблизи границ балтийских государств. При этом признаков масштабного опрокидывания российских войск пока нет.

Рейтерович подчеркнул, что Путину необязательно начинать полномасштабную войну против НАТО. Кремль может стремиться проверить скорость реакции Североатлантического союза и поставить его перед сложным политическим выбором.

"Ему нужно просто поставить НАТО в очень плохое положение, показать, что они очень медленно принимают те или иные решения", — отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что должность посла Украины в Соединенных Штатах пока остается вакантной, однако во власти уже обсуждают несколько возможных кандидатур. Среди соискателей называют представителей военной среды, дипломатов и политиков. Окончательного решения о том, кто будет представлять Киев в Вашингтоне, пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.