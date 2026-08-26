Эти две плохие новости станут роковыми для Путина: в США сделал громкое заявление о войне

Через год после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске Украина смогла достичь двух важных результатов в противостоянии с Россией. Речь идет о ситуации непосредственно на фронте и системных дальнобойных ударах по российской территории. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

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По его оценке, одним из ключевых сдвигов стало изменение ситуации на поле боя. Украинским силам удалось остановить продвижение российских войск и перехватить инициативу.

"Ключевое событие состоит в том, что украинцы перехватили инициативу на поле боя. Украинцы оттеснили россиян, остановили их продвижение", — отметил Тейлор.

Вторым важным результатом дипломат назвал так называемые украинские "дальнобойные санкции". Украина разработала собственные дальнобойные беспилотники и ракеты, разрешающие атаковать нефтеперерабатывающие заводы и другие стратегические объекты на территории РФ.

Тейлор обратил внимание на два следствия таких ударов. Первый – сокращение доходов, которые Москва может направлять на финансирование войны. Второй – проблемы с обеспечением горючим.

"Удары по нефтяной инфраструктуре ограничили объемы горючего для российских военных. В то же время уменьшилось его количество и для гражданского населения", — отметил экспосол.

Однако одних украинских ударов, по его мнению, недостаточно. "Дальнобойные санкции" должны сопровождаться усилением экономического давления со стороны США и Европы. Особо важными дипломат назвал ограничения против российского "теневого флота", с помощью которого Москва продолжает экспортировать нефть в обход санкций.

Портал "Комментарии" уже писал , что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с гораздо более серьезными вопросами, чем контакты между спецслужбами. Вашингтон мог передать предупреждение Кремлю через возможные планы России по новой мобилизации и потенциальной эскалации против стран НАТО. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.