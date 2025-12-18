Вашингтон готує переговори з Москвою без Києва: коли і де може вирішитися результат війни

Найближчими вихідними в Майамі може відбутися зустріч представників США та Росії, присвячена пошуку шляхів припинення війни між Києвом та Москвою. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з підготовкою переговорів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, американська сторона має намір подати російським чиновникам підсумки останнього раунду консультацій у Берліні, де обговорювався оновлений мирний план. Адміністрація США розраховує переконати Москву розглянути скориговану пропозицію про припинення бойових дій та можливі умови врегулювання конфлікту.

Джерела Politico стверджують, що до складу російської делегації, напевно, увійде глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. З боку США участь у переговорах, як очікується, візьмуть спеціальний посланник адміністрації Дональда Трампа Стів Уіткофф та його зять Джаред Кушнер. Крім того, до кінця тижня до Майамі має прибути українська делегація на чолі з радником із національної безпеки Рустемом Умеровим для окремих консультацій з американськими представниками.

При цьому джерела Axios наголошують, що наразі проведення тристоронньої зустрічі за участю США, України та Росії не планується. Переговори між Вашингтоном та Москвою розглядаються як окремий формат, не пов'язаний безпосередньо із контактами США та України.

Паралельно Сполучені Штати мають намір найближчим часом скликати групу військових чиновників країн, які підтримують Україну, щоб детально опрацювати питання безпеки та територіальні аспекти можливої угоди. Тим часом європейські лідери останніми тижнями обговорюють механізми гарантій безпеки для Києва, включаючи створення демілітаризованої зони вздовж поточної лінії фронту та участь коаліційних сил у навчанні українських військових та моніторинг режиму припинення вогню.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в України нарешті з'явилися козирні карти: чи зміниться тепер позиція США.



