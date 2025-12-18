Вашингтон готовит переговоры с Москвой без Киева: когда и где может решиться исход войны

В ближайшие выходные в Майами может состояться встреча представителей США и России, посвящённая поиску путей прекращения войны между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным издания, американская сторона намерена представить российским чиновникам итоги последнего раунда консультаций в Берлине, где обсуждался обновлённый мирный план. Администрация США рассчитывает убедить Москву рассмотреть скорректированное предложение о прекращении боевых действий и возможных условиях урегулирования конфликта.

Источники Politico утверждают, что в состав российской делегации, вероятно, войдёт глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США участие в переговорах, как ожидается, примут специальный посланник администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Кроме того, к концу недели в Майами должна прибыть украинская делегация во главе с советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым для отдельных консультаций с американскими представителями.

При этом источники Axios подчёркивают, что на данный момент проведение трёхсторонней встречи с участием США, Украины и России не планируется. Переговоры между Вашингтоном и Москвой рассматриваются как отдельный формат, не связанный напрямую с контактами США и Украины.

Параллельно Соединённые Штаты намерены в ближайшее время созвать группу военных чиновников стран, поддерживающих Украину, чтобы детально проработать вопросы безопасности и территориальные аспекты возможного соглашения. Тем временем европейские лидеры в последние недели обсуждают механизмы гарантий безопасности для Киева, включая создание демилитаризованной зоны вдоль текущей линии фронта и участие коалиционных сил в обучении украинских военных и мониторинге режима прекращения огня.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины наконец-то появились козырные карты: изменится ли теперь позиция США.



