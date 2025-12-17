У Украины наконец-то появились козырные карты: изменится ли теперь позиция США

Президент США Дональд Трамп любит рассказывать о том, что у Украины нет карт на руках для того, чтобы дальше продолжать войну и добиваться отстаивания своей позиции. Однако последние события, возможно, несколько изменили ситуацию. Речь о том, что украинские беспилотники в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море. Впервые в истории подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" взорвали российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка". А видео Зеленского из Купянска может стать еще одной "козырной" картой Украины. Могут ли эти последние события изменить как ход переговоров по Украине, так и позицию США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Пока Трамп контролирует и Сенат, и Конгресс – ничего не изменится

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что на самом деле никакие обстоятельства не могут изменить позицию Дональда Трампа по Украине.

"Разве будет второй Перл-Харбор и россияне сойдут с ума и атакуют базы НАТО со смертями американских солдат. Тогда Дональд Трамп будет вынужден хоть как-то изменить свою изоляционистскую — и украинофобскую позицию. До этого ничего изменено не будет", – отметил эксперт.

Николай Мельник продолжает, также не будет изменений до того момента, пока Дональд Трамп будет контролировать обе палаты парламента.

"Пока Трамп контролирует и Сенат, и Конгресс – ничего не изменится. Соответственно, украинцам нужно настроиться на те тенденции, которые есть сейчас, то есть минимизация помощи со стороны США и достаточно слабая помощь Европейского Союза", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Теперь здесь нет мелочей

Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что действительно, как минимум "четыре карты" на столе. Три нефтяных месторождения, и одна подлодка. "Варшавянка" вообще ознаменовала новый этап войны на Черном море: подводно-дроновый.

"Еще одну карту привез лично украинский президент. Речь о легендарном видео у потолка Купянска. Как от него плющило русских врагов и украинских коллаборантов. А все почему? Потому что речь о том, что бункерный дед уже успел "взять" город, да еще и пообещать его судьбу другим украинским городам. Все это не символы, не случайность, не "пиар", о котором кричат контуженные пока несуществующими выборами украинские политики. Это стратегия. Стратегия переговоров, призванная мобилизовать всех потенциально-союзных Украине политиков для важного дела", – отметил эксперт.

Он отмечает, что же касается переговоров, то мы все прекрасно понимаем, что такое США и их нынешняя администрация, чего от них ждать, но сама риторика команды Дональда Трампа изменилась.

"Место грубого и примитивного давления заняла риторика о "прекрасных переговорах" и многочисленных обещаниях благ для Украины. Разумеется, это еще и потому, что риторика трампистов ("рашок только наступает и все увлекает") оказалась не совсем подходящей действительности. Это позволило снова "оживить" европейцев, которые наконец-то приняли решение о бессрочном аресте российских активов в ЕС. "Грейт дел" по распределению российских активов между администрацией Трампа и россиянами несколько "подвис". Здесь нет мелочей. Все важное, все имеет значение, все на что-то влияет", – подытожил политолог.

